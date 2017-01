Jett Rebel krijgt eigen museum tijdens Eurosonic Noorderslag

(Foto: www.jettrebel.nl) (Foto: www.jettrebel.nl)

Tijdens Eurosonic Noorderslag is er in de Der Aa kerk in Groningen een museum ingericht overJett Rebel. Hij is voor veel mensen op dit moment de meest kleurrijke figuur in de Nederlandse popmuziek.

'Een smaakmaker die de grenzen zoekt en vervolgens graag verlegt. Jett Rebel is een muzikale kunstenaar', schrijft de organisatie van Eurosonic Noorderslag op haar website.



In het museum zullen persoonlijke eigendommen, instrumenten, foto's en kledingstukken te zien zijn van Rebel. Volgende week vrijdag verschijnt zijn nieuwe album. Dit is het derde album van zijn hand in twaalf maanden tijd en ook zal hij dan een soloconcert geven in de Der Aa-kerk.

Door: RTV Noord