Kinder-IC blijft vol door virus; geen patiënten meer naar buitenland

De intensive care (IC) van het Beatrix Kinderziekenhuis in het UMCG ligt nog altijd helemaal vol met patiëntjes met het RS-virus. Het goede nieuws is dat kinderen niet meer naar ziekenhuizen in het buitenland hoeven.

Twee weken geleden bleek dat de zestien bedden op de IC in Groningen niet toereikend waren voor alle kinderen die ernstig ziek waren geworden door het RS-virus. Daarom werden ouders met hun kinderen ook naar Oldenburg in Duitsland gestuurd.'Dat is gelukkig niet meer nodig, maar de druk blijft onverminderd hoog. Alle bedden liggen nog steeds vol en we weten dat dit zomaar nog een aantal weken kan duren', zegt kinderarts Eduard Verhagen.Het RS-virus is een verkoudheidsvirus dat elk jaar de kop opsteekt. Verschil is dat het dit jaar eerder begon en de verschijnselen veel heftiger zijn dan andere jaren.Waar het virus voor volwassenen en oudere kinderen vooral zorgt voor wat keelpijn en een snotneus, kan het voor baby's levensbedreigend zijn. Ze hebben moeite met ademhalen, hebben diarree en hebben last van overgeven.Doordat de kinder-IC helemaal vol ligt, moeten verschillende operaties worden uitgesteld. Verhagen: 'Denk bijvoorbeeld aan hart- en longoperaties, waarbij patiëntjes moeten herstellen op de IC. Daar is nu geen ruimte voor.'