'Vuurwapengevaarlijke' Stadjer opgepakt na mishandeling

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Een 23-jarige man uit de stad Groningen is gisteravond aangehouden voor mishandeling en het bezit van een gasalarmpistool en verdovende middelen.

Hij werd door de politie in de boeien geslagen in een huis aan de Korreweg in Groningen. Kort daarvoor had de man een 18-jarige vrouw mishandeld in een pand aan de Damsport in Stad.



97 knalpatronen

Omdat de man bij de politie te boek stond als mogelijk vuurwapengevaarlijk, werd hij aangehouden door een speciaal getraind team.



Die trof het gasalarmpistool aan in de auto van de man. In de woning lagen bovendien 97 knalpatronen en een zakje wit poeder. De politie heeft dit alles in beslag genomen.

Door: RTV Noord Correctie melden