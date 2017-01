'Groninger voedselbanken moeten nauwer gaan samenwerken'

(Foto: RTV Noord)

De Voedselbanken in de stad en provincie Groningen moeten nog nauwer gaan samenwerken. Met name op het gebied van de verdeling van de producten.

Vrijwilligers van voedselbank gaan dagelijks bij dertig supermarkten in de stad Groningen langs om levensmiddelen in te verzamelen. De voedselbank in Stad is zes dagen in de week geopend, de collega's elders in de provincie zijn vaak maar een dag in de week open.



Een inzamelingspunt

'Als we producten over houden, gaat dit naar de andere voedselbanken. Maar eigenlijk moet er een centraal inzamelingspunt komen van waaruit de alle Groninger voedselbanken worden voorzien', zegt voorzitter Ulfert Molenhuis van de Voedselbank Stad Groningen.



De inkomensdrempels zijn sinds kort verlaagd, zodat nog meer mensen gebruik kunnen maken van de Voedselbank. 'Hierdoor zal het nog drukker worden en hebben we meer levensmiddelen nodig.'

