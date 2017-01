Noordlaren toch besmet door marathonkoorts: 'Media hebben ons wakker geschud'

De ijsvereniging Noordlaren gaat alsnog een laagje water aanbrengen op de baan, in de hoop de eerste schaatsmarathon op natuurijs te kunnen organiseren. Dat zegt Jan Geert Veldman van de ijsvereniging tegen RTV Noord.

Voor komende nacht wordt negen graden vorstverwacht en dat zou genoeg kunnen zijn voor een marathon op natuurijs. De ijsvereniging in het Drentse Veenoord wil ook kijken of het mogelijk is om de baan klaar te maken.Veldman zei donderdagochtend nog niet te denken aan een schaatsmarathon. 'Eerst moet de weersverwachting beter worden', dacht hij.Maar een paar uur later denkt hij er toch heel anders over: 'De media hebben ons wakker geschud', lacht hij. Donderdagavond wordt begonnen met het aanbrengen van een laagje water.Daarmee lijkt de strijd om de eerste schaatsmarathon op natuurijs van dit jaar te zijn begonnen. Die gaat zoals elk jaar tussen Noordlaren, Veenoord en het Overijsselse Haaksbergen. Daar werd de eerste marathon vorig jaar gereden.