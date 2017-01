Be Quick gaat tot uiterste om puntenaftrek te voorkomen

Een groot deel van de clubs uit de Tweede en Derde Divisie, waaronder Be Quick, wil niet voldoen aan de licentie-eisen van de KNVB. De Groningers gaan tot het uiterste om de dreigende puntenaftrek te voorkomen.

Clubs uit de Derde Divisie moeten dit seizoen over drie contractspelers van minimaal twaalf uur per week beschikken. Volgend jaar zijn dat zelfs zes contractspelers. Be Quick kan en wil niet aan deze eisen voldoen. De KNVB dreigt clubs, die op 13 januari niet aan de licentie-eisen voldoen, te straffen met drie punten in mindering.



Contact

De clubs zijn inmiddels met elkaar in contact om te kijken hoe deze straf voorkomen kan worden: 'Veertig procent van alle clubs uit de Tweede en Derde divisie kan zich niet vinden in de licentie-eisen. Volgende week volgen er nog gesprekken met de KNVB', zegt vicevoorzitter Henk Berends van Be Quick.



Competitievervalsing

Wanneer de KNVB daadwerkelijk punten in mindering gaat brengen, legt Be Quick zich hier niet zomaar bij neer: 'Punten aftrekken is de grootste competitievervalsing die je maar kunt bedenken. Wij zijn het er faliekant mee oneens en zullen tot het uiterste gaan om dit te voorkomen', aldus Berends namens het bestuur van Be Quick.

