OM: 'Drankverslaafde man met losse handjes moet naar kliniek'

'Drankverslaafde man met losse handjes moet naar kliniek'

Een psychiatrische kliniek. Daar hoort een 25-jarige Stadjer thuis volgens het Openbaar Ministerie (OM). Hij zou zijn vriendin twee keer mishandeld hebben.

Beide keren zou hij haar in haar gezicht hebben geslagen. De eerste keer gebeurde dat in februari vorig jaar. De tweede keer, in april, liep het slachtoffer onder meer een gebroken neus en jukbeen op. Ook hield ze volgens een chirurg van het UMCG gehoorschade over aan de klappen.



Drankverslaafd

De Stadjer kampt met een alcoholverslaving. Drank speelde dan ook een grote rol bij de agressie van de man.



De Stadjer heeft al bijna tien maanden in voorarrest gezeten, omdat hij tijdens die periode onderzocht werd op psychische problemen die aan zijn alcoholverslaving ten grondslag liggen. Zo heeft hij aan zijn moeilijke jeugd een posttraumatische stressstoornis overgehouden.



Kandelaar

De advocaat van de man beweert overigens dat de Stadjer zijn vriendin uit zelfverdediging sloeg in februari. Zij zou hem eerst met een kandelaar hebben geslagen.



Tbs met voorwaarden

De reclassering adviseerde tbs met voorwaarden op te leggen aan de verminderd toerekeningsvatbare man. De officier eiste toch een reguliere opname in een psychiatrische kliniek, want de Stadjer weigert pertinent mee te werken aan een tbs. Hij is bang dat hij zijn kinderen dan niet meer te zien krijgt.



Naast de opname in de kliniek wil het OM dat de rechtbank ook nog drie maanden voorwaardelijke celstraf oplegt, als stok achter de deur.



Vervroegde uitspraak

Omdat er op korte termijn een plek vrijkomt in de kliniek, doet de rechtbank over één in plaats van de gebruikelijke twee weken uitspraak.

