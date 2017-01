Waar ligt de grens?

(Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch) (Foto: RTV Noord/Jeroen Berkenbosch)

Het was nog niet precies bekend waar de nieuwe grens van de nieuwe te vormen gemeente Westerkwartier zou komen te liggen. Maar die is nu vastgesteld in het zogeheten herindelingsontwerp document.





Grondgebied

Westerkwartier zal straks bestaan uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, en dus met Middag-Humsterland erbij. Als grenslijn is de voormalige gemeente Ezinge genomen.



Winsum zal dus zonder Middag-Humsterland gaan fuseren met De Marne, Bedum en Eemsmond in een nieuwe gemeente, die als werktitel Hoogeland heeft.



Wat is uw mening?

De gemeenten die straks opgaan in het Westerkwartier mogen nog iets vinden van de grenscorrectie. Dat doen ze op maandag 16 januari. Een dag later zal het herindelingsontwerp ook door Winsum besproken worden. Ook de inwoners mogen gedurende een periode van acht weken hun mening geven.



De gemeentelijke herindeling in Noord-West Groningen moet op 1 januari 2019 zijn afgerond.



Lees ook:

- Middag-Humsterland gaat naar Westerkwartier

- Winsum is bereid om dorpen af te staan

- Inwoners Middag-Humsterland kiezen voor Westerkwartier De nieuwe grens ligt langs het Reitdiep aan de noordoostkant. Middag-Humsterland komt bij de nieuw te vormen gemeente Westerkwartier. Dit gebied ligt nu nog in de gemeente Winsum. Na een volksraadpleging bleek dat een meerderheid van de inwoners naar het Westerkwartier te willen.Westerkwartier zal straks bestaan uit de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn, en dus met Middag-Humsterland erbij. Als grenslijn is de voormalige gemeente Ezinge genomen.Winsum zal dus zonder Middag-Humsterland gaan fuseren met De Marne, Bedum en Eemsmond in een nieuwe gemeente, die als werktitel Hoogeland heeft.De gemeenten die straks opgaan in het Westerkwartier mogen nog iets vinden van de grenscorrectie. Dat doen ze op maandag 16 januari. Een dag later zal het herindelingsontwerp ook door Winsum besproken worden. Ook de inwoners mogen gedurende een periode van acht weken hun mening geven.De gemeentelijke herindeling in Noord-West Groningen moet op 1 januari 2019 zijn afgerond.

Door: Jeroen Berkenbosch Correctie melden