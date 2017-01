'Rijd gehandicapten, leerlingen en wmo met dezelfde busjes'

(Foto: FPS / Jos Schuurman)

Lang niet alle taxibusjes die leerlingen naar school of gehandicapten naar de dagbesteding brengen, zijn vol. Dus waarom combineren we deze soorten vervoer niet?

Die gedachte kwam op bij wethouder Harald Bouman van de gemeente Eemsmond. 'Ik zag die busjes zelf ook rijden en ze zijn bijna nooit vol. Dat is gewoon zonde.'



38 partijen

Zijn gedachtegoed wordt gedeeld door andere bestuurders. Dit resulteerde er uiteindelijk in dat alle Groningse en Drentse gemeenten, beide provincies en het ov-bureau willen samenwerken. 38 partijen, verenigd in de organisatie Publiek Vervoer, één doel.



Zij willen volgend jaar het vervoer voor leerlingen, gehandicapten, wmo en vrijwilligersvervoer in één keer aanbesteden. Door dit te combineren, moeten de taxibusjes voller en dus efficiënter worden ingezet. 'Met het voorbehoud: wat niet kan, dat kan niet', aldus Bouman.



Hij doelt daarbij op bijvoorbeeld gehandicapten die specifieke zorg nodig hebben.



Ritalin

Nu worden leerlingen nog vanaf huis opgehaald. Dat kan in dit plan voor 'publiek vervoer' straks niet meer. En dat is niet per sé een slechte ontwikkeling, denkt Bouman.



'Denk bijvoorbeeld aan een opstapplek voor kinderen. Vooral ouders vinden dat een eng idee, maar kinderen vaak helemaal niet. Het is een kwestie van wennen.'



Bovendien bespaart het veel tijd, zegt de wethouder. 'Als alle kinderen huis-aan-huis worden opgehaald, is de ritalin al uitgewerkt tegen de tijd dat ze de deur uit zijn.'



Kleine vervoerders een goede kans

De gezamenlijke aanbesteding lijkt een verkapte bezuiniging. 'Dat is niet de bedoeling', benadrukt Bouman. 'We denken eraan om de aanbesteding op te knippen in zeven kavels. Het zou dus kunnen dat we zeven verschillende vervoerders krijgen, die met elkaar samenwerken.'



Daarmee krijgen volgens Bouman juist ook de kleinere vervoerders een goede kans. Daarnaast verhelpt de aanpak een belangrijk knelpunt in het huidige vervoerssysteem. 'Het komt nu voor dat er vanuit de dorpen mensen naar de Stad worden gebracht, maar dat de vervoerder geen passagiers mee mag terugnemen omdat het niet zijn gebied is. Daar willen we vanaf.'



Belangstelling

Het plan van Bouman en consorten moet volgend jaar in de praktijk worden gebracht, maar er is nu al landelijke belangstelling voor. 'Ik kreeg onder andere vanuit Eindhoven al een telefoontje of ik daar wilde komen vertellen over onze samenwerking.'

Door: RTV Noord Correctie melden