'Leandro Bacuna kan naar Portugal of China'

(Foto: RTV Noord)

Leandro Bacuna speelt over enkele weken mogelijk in de Portugese of Chinese voetbalcompetitie, meldt Voetbal International. De oud-speler van FC Groningen staat nu nog onder contract bij het Britse Aston Villa.

Concreet

is de Portugese belangstelling voor de oudere broer van huidig FC Groningen-speler Juninho Bacuna concreet. Vanuit China is eveneens geïnformeerd naar de beschikbaarheid van de 25-jarige Bacuna.



Championship

Bacuna degradeerde afgelopen seizoen met Aston Villa van de Premiership naar het Championship. Dit seizoen speelde hij zestien duels voor de club uit Birmingham.



Door: RTV Noord