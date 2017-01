'Rechter laat oor hangen naar fantasiewereld Kamp'

'Onverantwoord.' Zo betitelt het juridisch adviesbureau FeitH de uitspraak van de Raad van State over het gasbesluit.

In de spoedprocedure besloot de Raad van State de gaswinning voorlopig niet te beperken. Acht gedupeerden hadden daar wel om gevraagd. De teleurstelling is groot.'De rechter heeft zijn oren volledig laten hangen naar de fantasiewereld van Kamp. Dat is onverantwoord. De Raad van State zou, gezien de recente geschiedenis, beter moeten weten', reageert juridisch adviseur Nette Kruizenga namens de gedupeerden.Zij vindt dat de Raad van State zich op het verkeerde been heeft laten zetten door de landsadvocaat en de advocaten van de NAM. 'Met veel bravour bagataliseerden zij de problemen in Groningen. Zo noemde de landsadvocaat de aardbevingsproblematiek vervelend.'De gedupeerden laten het er niet bij zitten. Ze hebben inmiddels minister Kamp van Economische Zaken gesommeerd om de gaswinning in Groningen direct te stoppen. Als de bewindsman daar niet op in gaat, wordt de staat voor de rechter gesleept.