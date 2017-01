Stadjer tijdens jaarwisseling 'op zeer grove wijze' geslagen en geschopt

(Foto: FPS/Jos Schuurman)

Bij de drafbaan in het Stadspark in Groningen is op Oudjaarsnacht een 21-jarige Stadjer zwaar mishandeld door meerdere mensen. Dat gebeurde rond 5.00 uur bij de uitgang van de drafbaan.

Hij is daarbij geslagen en geschopt, 'op onverwachte en zeer grove wijze', meldt de politie. De reden van de vechtpartij is onbekend en de politie zoekt naar de daders.



Er was die nacht een feest. Of het slachtoffers en de daders daarop aanwezig waren, is niet bekend.

Door: RTV Noord Correctie melden