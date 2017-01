Groningse agenten willen een bodycam

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Agenten in de provincie Groningen willen voortaan met een camera op pad om hun eigen veiligheid te waarborgen. De zogeheten bodycam moet een belangrijke rol vervullen in het vergroten van de veiligheid.

Dat zegt bestuurder Albert Springer van de politievakbond NPB.



Volgens Springer draagt de bodycam bij aan de veiligheid van de agenten. 'Het is een camera die je op je kleding kunt monteren', zegt hij.



'Bodycam werkt de-escalerend'

'Er is een grote pilot geweest in meerdere steden. Met name in Rotterdam zijn de ervaringen met de bodycam erg positief. Het werkt onmiddelijk de-escalerend. Wanneer mensen in de gaten krijgen dat agenten deze camera dragen, is er opeens een gesprek mogelijk en hoeven agenten hun wapenstok niet te gebruiken wanneer de situatie dreigt te escaleren.'



Om de bodycam financieel mogelijk te maken, moet de politiek in Den Haag wel over de brug komen. En daar zit 'm de crux: agenten verwachten niets meer van de politiek.



'Vertrouwen in politiek is afgenomen'

'Dit is een landelijke trend, die ook speelt in Groningen. Er is de afgelopen jaren een hoop beloofd vanuit de politiek wat vervolgens niet is waargemaakt. Je ziet dat het vertrouwen is afgenomen. Er zijn materialen beloofd, zoals de bodycams, alleen zijn deze niet gekomen.'



Volgens Springer wachten politieagenten niet langer op het moment dat Den Haag geld hiervoor vrijmaakt.



Beelden op privécomputers

'Politieagenten kopen de bodycam in sommige gevallen al zelf', vervolgt hij. 'Ook in Groningen gebeurt dit. Er zijn winkels waar je ze kunt kopen. Agenten installeren hun eigen bodycam en zorgen ervoor dat de gegevens bij hun op de privécomputers komen. Dat is ongewenst en zou je als werkgever niet moeten willen.'



Opsporen van daders

Springer pleit er dan ook voor dat de bodycam alsnog breed wordt ingezet. 'De politie is in staat de opgeslagen gegevens goed op te vangen en beveiligd door te zenden', geeft Springer aan.



'Als dit zo de-escalerend werkt, dan zal het een prima methode zijn om ervoor te zorgen dat er minder geweld tegen hulpverleners wordt gebruikt. En als dat wel gebeurt, dan kun je via de bodycams deze daders ook veel beter opsporen.'



Politievakbond NPB vraagt agenten in een enquête wat ze van de politiek vinden en welke maatregelen ze verwachten vanuit Den Haag. De agenten kunnen de enquête nog tot zaterdag invullen.

Door: RTV Noord