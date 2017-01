Fraeylemaborg klinkt leeg en hol

De Fraeylemaborg in Slochteren klinkt hol. De afgelopen dagen werd de borg leeggehaald en klaargemaakt voor een grote restauratie.

De aardschokken van de afgelopen jaren hebben meer dan 350 scheuren veroorzaakt in het monumentale pand. En die moeten hersteld worden.Nu de grote zaal leeg is, wordt de schade pas echt goed duidelijk. 'Al past het aardig in het beeld dat we al hadden. Er is de afgelopen tijd al een goede inventarisatie gemaakt van alle scheuren die er zitten', vertelt conservator Henny van Harten.Als laatste zijn enkele grote Perzische vloerkleden uit het vertrek gehaald. 'Die komen straks fris weer terug', weet Van Harten.'Eigenlijk is het net als vroeger. Toen ging de familie in de winterperiode naar de Stad, naar een verwarmd huis. Voordat ze in het voorjaar terugkwamen, werden alle kleden weggehaald en achter op het landgoed uitgeklopt.'Bovendien maakt Van Harten van de nood een deugd. Want hoewel Fraeylemaborg de komende maanden verboden terrein is voor bezoekers, zijn enkele topstukken uit de borg toch voor publiek toegankelijk.'We hebben nog een koetshuis met een expositieruimte. Daar laten we straks onze dertig mooiste stukken zien. En daar zijn ze van veel dichterbij te bekijken dan wanneer ze in Fraeylemaborg zelf hangen. Dat is dus een voordeel.'