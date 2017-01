'Seksspel' blijkt huiselijk geweld

Het Openbaar Ministerie eist tegen een 46-jarige man uit Groningen een taakstraf van 120 uur, plus twee weken voorwaardelijk cel voor huiselijk geweld.

Volgens zijn vriendin zou de man haar twee blauwe ogen hebben geslagen en flink wat blauwe plekken hebben bezorgd. Dat zou zijn gebeurd tijdens een uit de hand gelopen ruzie om de opvoeding van zijn zoon, een kind uit een eerder huwelijk.



Spelcomputer

De vrouw vond het niet goed dat de jongen zijn spelcomputer mee naar bed nam. Haar vriend wilde niet dat zij zich ermee bemoeide. De ruzie werd zo heftig dat de buren de politie belden.



Ruig seksspel

De vrouw werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ze drie dagen moest blijven. Bij thuiskomst wilde ze haar aangifte bij de politie intrekken. Ze stelde dat er sprake was geweest van een ruig seksspel. Dat was ook wat haar vriend beweerde.



Agressieproblemen

Maar volgens een deskundige van de GGD wezen haar verwondingen er op dat haar eerste verhaal klopte. De officier van justitie wil ook dat de man zich laat behandelen voor agressieproblemen.



De rechtbank in Groningen doet over twee weken uitspraak.

Door: RTV Noord