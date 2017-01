'Honderd dagen zonder afval is mogelijk'

Twee vuilniszakken afval per jaar. Zoveel afval houdt Joop Boer over. Al zijn hele leven lang probeert hij zo min mogelijk afval te produceren. 'Ik denk dat het mogelijk is om afvalvrij te leven', vindt Boer.

Honderd andere Groningers gaan vanaf februari tot mei ook proberen zo weinig mogelijk afval te produceren. Dit doen ze met het 100-100-100-project.'Je moet proberen om in de honderd dagen alleen maar voedsel te kopen in papieren zakken. Dan heb je namelijk geen afval', zegt Boer.'We zouden allemaal zo afvalvrij mogelijk moeten leven. De wereld is er qua milieu nog nooit zo slecht aan toe geweest. De rol van afval is daar heel groot in. Door milieuvervuiling sterven er meer mensen dan al die oorlogen en terroristische aanslagen bij elkaar', vindt Boer.In 2006 woonde Joop Boer nog in de stad Groningen. Janine Abbring maakte de documentaire: Natuurtalent. Deze gaat over het leven van Boer.De documentaire is hier te bekijken: