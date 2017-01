FC Groningen wint eerste wedstrijd van 2017

Danny Hoesen (Foto: JK Beeld/Archief RTV Noord)

FC Groningen is het jaar 2017 begonnen met een overwinning. In Almere won de FC moeizaam van Almere City: 2-3.

In de eerste helft leek het absoluut niet die kant op te gaan. Almere City schoot uit de startblokken, en dat resulteerde na 12 minuten spelen in de 1-0 door een goal van Sherjill Mac-Donald. Even later maakte Tom Overtoom, oud-speler van SC Veendam, er 2-0 van.

Dit was ook de ruststand.



Achterstand omgebogen

Na de thee begonnen beide ploegen veelvuldig te wisselen. Dit was in het voordeel van FC Groningen, want de achterstand werd in een kwartier omgebogen naar een voorsprong. In de 61e minuut maakte Mimoun Mahi de aansluitingstreffer, even later volgde de gelijkmaker van Danny Hoesen.



In de 76e minuut zette het talent Ajdin Hrustic Groningen op voorsprong. Die voorsprong wist de ploeg van trainer Ernest Faber vast te houden, waardoor FC Groningen de wedstrijd met 3-2 won.

