Eerste concurrent voor Noordlaren haakt af

In Noordlaren wordt er hard gewerkt om de baan klaar te maken (Foto: Henk Elderman/RTV Noord)

De eerste concurrent in de strijd om de eerste marathon op natuurijs is afgehaakt. De ijsvereniging in Haaksbergen durven het niet aan, in de Overijsselse plaats wordt de eerste marathon op natuurijs sowieso niet verreden.







'Wakker geschud'

In Noordlaren zijn ze wel druk doende. 'De media hebben ons wakker gemaakt', zei Jan Geert Veldman van de ijsvereniging eerder



Donderdagavond begon de ploeg van ijsvereniging Noordlaren met sproeien, in de hoop dat er voldoende vorst is. Met de situatie van nu zal de baan vrijdag sowieso open gaan voor leden van de ijsvereniging en publiek.





Concurrentie uit Drenthe

Of Noordlaren de eerste marathon op natuurijs krijgt is nog de vraag. In het Drentse Veenoord wordt ook hard gewerkt om die eretitel dit jaar op te kunnen eisen. IJsmeester Tonny Lenderink denkt niet dat het hard genoeg gaat vriezen. 'Op dit moment vriest het 2,5 graden', zegt hij tegen RTV Drenthe . 'Het zou tien graden kunnen gaan vriezen, maar daar heb ik weinig vertrouwen in.'In Noordlaren zijn ze wel druk doende. 'De media hebben ons wakker gemaakt', zei Jan Geert Veldman van de ijsvereniging eerder tegen RTV Noord. Donderdagavond begon de ploeg van ijsvereniging Noordlaren met sproeien, in de hoop dat er voldoende vorst is. Met de situatie van nu zal de baan vrijdag sowieso open gaan voor leden van de ijsvereniging en publiek.Of Noordlaren de eerste marathon op natuurijs krijgt is nog de vraag. In het Drentse Veenoord wordt ook hard gewerkt om die eretitel dit jaar op te kunnen eisen.

Door: RTV Noord Correctie melden