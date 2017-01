Auto belandt in sloot bij Alteveer (update)

(Foto: Dennie Gaasendam)

Een 20-jarige inwoner van Oude Pekela is donderdagavond gewond geraakt op de Borgesiusweg tussen Wedde en Alteveer.

De man verloor door een nog onbekende oorzaak de macht over het stuur en belandde met zijn auto in een sloot.



De Pekelder moest uit zijn auto worden bevrijd door hulpverleners. Hij is naar het UMCG gebracht.

Door: RTV Noord Correctie melden