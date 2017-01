'Er zit een halo om de maan, geen goed teken'

(Foto: RTV Noord)

'We hadden gehoopt op min 8, maar meer dan min 5,5 is het niet geworden.' Jan Geert Veldman, de voorzitter van IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren, klinkt somber maar stellig. Die marathon op natuurijs zit er voorlopig echt niet in.

Sinds donderdagavond negen uur is de vereniging met een giertank op de ijsbaan aan de Zuidlaarderweg water aan het sproeien om een ijslaag van voldoende dikte te creëren. Helder vriesweer komt daarbij goed van pas.



Weersverandering

Maar helaas, de bewolking gooit roet in het eten. 'Bovendien zit er een halo om de maan en dat is geen goed teken', constateert Veldman met kennersoog. 'Dan is er een weersverandering op komst.'



Drie centimeter

Het sproeien gaat vrijdagochtend tot negen uur door. 'We hopen op minimaal 1 centimeter ijs, zodat de baan om tien uur open kan. Dat kan nog steeds. En we doen het in de eerste plaats voor onze leden. Die marathon is prachtig, maar daarvoor hebben we minimaal drie centimeter nodig.'

