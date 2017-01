Politie zoekt getuigen van mishandeling door vuurwapengevaarlijke man

De politie zoekt getuigen van een mishandeling op straat. Een 23-jarige Stadjer mishandelde woensdag rond 17.15 een 18-jarige vrouw aan de Damsport in de stad Groningen.

De politie hoopt dat mensen de mishandeling hebben gezien. Het gaat vooral om een specifieke getuige: een vrouw met wie het slachtoffer kort sprak, op straat ter hoogte van het Martiniziekenhuis. Ook andere getuigen wordt gevraagd zich bij de politie te melden.De dader is later door de politie opgepakt in een huis aan de Korreweg. Omdat hij bekend staat als 'vuurwapengevaarlijk', werd hij aangehouden door een speciaal arrestatieteam. in het huis vond de politie een gasalarmpistool en drugs.