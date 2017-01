FC Groningen staat in subtop van veldencompetitie

(Foto: RTV Noord (archief))

De voetballers in de Eredivisie hebben gesproken: het stadion van FC Groningen staat vijfde op de lijst van de veldencompetitie. Dat is de mening van de spelers na zeventien wedstrijden.

De spelers kunnen via hun aanvoerders aan spelersvakbond VVCS doorgeven welk veld het beste van de Eredivisie is. FC Groningen heeft nog nooit zo hoog gestaan, aldus de VVCS.



Het veld van Feyenoord staat bovenaan. Alleen AZ, Vitesse en FC Utrecht staan nog boven het veld in het Noordlease Stadion.



De volledige ranglijst:

*(K) is kunstgras



1 Feyenoord 4,8

2 AZ 4,4

3 Vitesse 4,3

4 FC Utrecht 4,2

5 FC Groningen 4

PSV 4

7 Willem II 3,9

SC Heerenveen 3,9

9 FC Twente 3,8

10 Go Ahead Eagles 3,6

11 Ajax 3,5

12 NEC 3,3

13 Excelsior 2,8 (K)

14 Roda JC Kerkrade 2,3 (K)

15 Sparta Rotterdam 2 (K)

16 Heracles Almelo 1,8 (K)

ADO Den Haag 1,8 (K)

18 PEC Zwolle 1,7 (K)

