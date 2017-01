Dave, dijk van een baby na wateroverlast Woltersum

Baby Dave ligt tevreden te pruttelen. Acht dagen oud is hij, maar zijn voorgeschiedenis begon deze vrijdag precies vijf jaar geleden. Op 6 januari 2012, de dag waarop Woltersum ontsnapte aan een watersnoodramp. Een terugblik.

Het is een uur of tien 's avonds, donderdag 5 januari, als de Woltersumer kroegbaas Freddy Croezen het verzoek krijgt om mee te helpen zandzakken te sjouwen. Het is mis bij de dijk, de dijk van het Eemskanaal, waar water doorheen sijpelt. De biljarters aan de toog van café De Witte Brug reageren lauw. Die dijk? Joh, die lekt al zo'n veertig jaar. Zal wel wat meevallen.Maar het vált niet mee.Acht uur later, even voor zessen in de ochtend, bonzen agenten en militairen op elke voordeur in het dorp. Woltersum moet geëvacueerd worden. Het einde van de storm is nog niet in zicht, de dijk staat op springen. Een halfuur krijgen de dorpelingen om hun huis te verlaten. Ook inwoners van Wittewierum, delen van Ten Boer en Ten Post moeten de deur uit - zo'n achthonderd mensen in totaal.'De overbuurvrouw!', denkt Paul Lubbert. Hij aarzelt geen moment en helpt haar de paarden binnen te halen. Zo gaat het eigenlijk overal, vertellen ze, vijf jaar later: iedereen helpt iedereen, hup, de schouders eronder.Sporthal de Tiggelhal in Ten Boer wordt allerijl ingericht als noodonderkomen voor de evacuees. Hoe lang ze daar moeten blijven, weet niemand.In de nacht van vrijdag op zaterdag gaan de werkzaamheden onverminderd door, en langzaam begint het waterpeil te zakken. Een F-16 kringelt met warmtebeeldcamera's boven het gebied om de boel te controleren.Aan het eind van de volgende ochtend komt het verlossende woord . Onder begeleiding van de politie mogen de bewoners het gebied weer in. Ook hun dieren mogen terug. Wie niet in de regio woont, wordt nog geweerd.Nu, vijf jaar later, denkt het dorp weer terug aan de dag waarop het water bijna won van Woltersum. Niet dat het doorgaans het gesprek van de dag is hoor, welnee. Och, die eerste twee jaar, toen er nog veel werkzaamheden waren, toen nog wel. Huizen werden hersteld, de klei van de dijk werd vervangen. Je zag de gevolgen elke dag. Maar nu? Kroegbaas Croezen: 'Heurst der aigenlieks gain aine meer over.'Nou ja, behalve dan misschien Paul Lubbert en zijn toenmalige overbuurvrouw Nienke. Toen haalden ze samen de paarden binnen, nu voeden ze samen een kind op. Terwijl zij zich wapenden tegen het water, sprong het vuurtje over.Op 29 december werd hun zoon Dave geboren.