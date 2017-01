Bijna kilo harddrugs ontdekt in Stadse koelkast

(Foto: Archief RTV Noord)

De politie heeft donderdag bijna een kilo drugs gevonden in een koelkast in een huis aan de Lutkenieuwstraat in Groningen.

Agenten gingen naar de woning na een anonieme tip.



In het huis is een 36-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats aangehouden. Hij wordt verdacht van het in zijn bezit hebben van een grote hoeveelheid harddrugs. De drugs zijn in beslag genomen. De verdachte zit nog vast.

