Groningse HitWizard kan hits voorspellen

Wordt een nummer dat op de radio wordt gedraaid een hit of niet? Een Gronings zelflerend computeralgoritme kan het voorspellen, zeggen de makers.

'Elke week worden er 15.000 verschillende tracks op de Nederlandse radio gedraaid', zegt Ard Boer van het Groningse Goldmund, Wyldebeast en Wunderliebe. Het algoritme dat de naam HitWizard heeft gekregen, gaat op zoek naar verbanden en correlaties in nummers op basis van oude hits en bepaalt zo de hitpotentie.



Zestig procent raak

HitWizard analyseerde het afgelopen half jaar zo'n 85.000 nummers. Volgens Boer wordt 60 procent van de nummers die HitWizard aanmerkt als hit, ook daadwerkelijk een hit. Dat wordt gemeten aan de Top 200 van de meest gestartte nummers op de muziekdienst Spotify.



Beter in herkennen van non-hits

Maar het algoritme is volgens ontwikkelaar Zacharias Nordfält-Laws nog veel beter in het herkennen van absolute non-hits. 'Dan heeft zij het in 99,6% van de gevallen bij het juiste eind.'



Het algoritme wordt op 13 januari officieel gepresenteerd op het Groningse muziekfestival Eurosonic Noorderslag.

Door: RTV Noord