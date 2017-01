Lopend Vuur: Ik vind ziekenhuiseten best lekker

Ziekenhuizen die op een moderne manier het eten verzorgen voor patiënten, verspillen bijna de helft minder voedsel dan ziekenhuizen die het op de traditionele manier doen. De universiteit van Wageningen zocht het uit.

De nieuwe manier bestaat bijvoorbeeld uit diepvriesmaaltijden in plaats van vers koken. Daardoor wordt er minder voedsel weggegooid Over het eten in ziekenhuizen of verzorgingstehuizen wordt vaak schamper gedaan. Maar is dat wel terecht? Misschien is het stiekem gewoon heel lekker.We vragen het jou, want je hebt vast wel eens een maaltijd gehad in een ziekenhuis of een verpleeghuis. Hoe is de kwaliteit? Laat het ons weten.We waarderen het enorm als je meepraat! Dat kan via de radio (050-3188288), onze Facebookpagina of Twitter ( #opnoord ).Donderdag was het Lopend Vuur: Afval scheiden? Wat een gedoe; ik gooi alles in de grijze container. 73.16 procent van de Groningers (4.567 stemmen) is het daarmee oneens.