Geen marathon, maar wel schaatspret in Noordlaren

(Foto: Dennis Venema) (Foto: Anja Otto/RTV Noord) (Foto: Anja Otto/RTV Noord) (Foto: Anja Otto/RTV Noord)

Het is niet meer dan twee centimeter en dus zit een marathon er voorlopig niet in. IJsmeester Kars Kroeze heeft vrijdagmorgen tegen half elf het ijs gemeten in Noordlaren. Voor een marathon is minimaal drie centimeter nodig.





Sinds donderdagavond negen uur werd met een giertank water gesproeid op de ijsbaan aan de Zuidlaarderweg. Maar het werd niet koud genoeg; bewolking gooide roet in het eten. Voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug is teleurgesteld. 'Maar we doen het in de eerste plaats voor onze leden en die kunnen schaatsen', besluit hij.



Lees ook:

- Er zit een halo om de maan; geen goed teken

- Noordlaren toch besmet door marathonkoorts: 'Media hebben ons wakker geschud' Dit betekent niet dat er vrijdag niet geschaatst kan worden in Noordlaren. De baan is inmiddels open.Sinds donderdagavond negen uur werd met een giertank water gesproeid op de ijsbaan aan de Zuidlaarderweg. Maar het werd niet koud genoeg; bewolking gooide roet in het eten. Voorzitter Jan Geert Veldman van ijsvereniging De Hondsrug is teleurgesteld. 'Maar we doen het in de eerste plaats voor onze leden en die kunnen schaatsen', besluit hij.

Door: RTV Noord Correctie melden