Geen marathon na halo om de maan, maar wat is een halo?

'Er zit een halo om de maan en dat is geen goed teken', constateerde voorzitter Geert Veldman van IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren donderdagavond somber. 'Dat voorspelt niet veel goeds voor de kans op een marathon op natuurijs.'

Waarom niet? En wat is een halo eigenlijk? Wij vroegen het aan sterrenkundige Theo Jurriëns van de Rijksuniversiteit Groningen.'Om te beginnen is het best bijzonder dat de halo in Noordlaren is gezien', vertelt Jurriëns. 'Vaak wordt een halo alleen gespot bij een volle maan, omdat die meer licht geeft. Het was donderdagavond halve maan en dan is een halo alleen te zien als je op een heel donker plekje bent. In de stad zie je zo'n halo zeker niet.''Een halo is een kring om de maan of de zon', vervolgt Jurriëns. 'Die is het gevolg van een reflectie tegen ijskristalletjes hoog in de lucht. Die ijskristallen komen voor in een bepaald wolkentype en dat wolkentype voorspelt dat er een front aankomt. Een front zorgt voor ander weer. Dat komt er ook aan, want vrijdagnacht gaat het sneeuwen en ijzelen. De halo om de maan is daar dus een voorbode van.'Dat niet iedereen blij is met de gevolgen van een halo, blijkt ook uit het spreekwoord 'Een kring om de maan zal nog wel gaan, maar een kring om de zon, daar huilen vrouwen en kinderen om'.