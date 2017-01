Noordshow stil zonder gekakel

(Foto: RTV Noord)

Vogelgriep of niet: De Noordshow in Assen gaat door, maar zonder gekakel is het wel anders dan anders. In plaats van de normale 9000 dieren zijn er nu maar 3500 te zien bij het kleindierenevenement.

Assendelfter hoenderen

Er zijn duiven, konijnen en cavia's. Watervogels en hoenders zijn niet welkom in de TT hal. Jammer, zegt Frans Assendelft, die hier nu vrijwilligerswerk doet. Liever had hij er gestaan met zijn Assendelfter hoenderen.



'Je bent het hele jaar bezig je dieren zo mooi mogelijk te krijgen en als er dan geen show is, is dat heel jammer. Zo'n evenement is bedoeld om te laten zien wat de kleindierkunst inhoudt, en dat kan zo eigenlijk niet echt.'



Seminar

Zaterdag staat de organisatie stil bij de vogelgriep; dan is er een seminar over hoe met de ziekte om te gaan in de toekomst.

Door: RTV Noord Correctie melden