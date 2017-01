IJsbaan Grote Markt meteen dicht. Reden: het is te koud

(Foto: Suzanne Stoppels/ RTV Noord) (Foto: Suzanne Stoppels/ RTV Noord)

De ijsbaan op de Grote Markt in Groningen is per direct gesloten, omdat het te koud is. Dat meldt de gemeente Groningen.





Vanwege de lage temperatuur duurt het te lang voordat het ijs op de baan is gesmolten. Om ervoor te zorgen dat de baan op tijd kan worden afgebroken, is besloten de baan eerder dicht te doen.



Lees ook:

- Gestolen decoratie schaatsbaan is weer terug na Facebookactie

- Schaatsbaan Grote Markt bestolen van handgemaakte ornamenten

- De ijsbaan op de Grote Markt is weer open Eigenlijk zou de baan vrijdagavond sluiten om plaats te maken voor een podium voor muziekfestival Eurosonic.Vanwege de lage temperatuur duurt het te lang voordat het ijs op de baan is gesmolten. Om ervoor te zorgen dat de baan op tijd kan worden afgebroken, is besloten de baan eerder dicht te doen.

Door: RTV Noord Correctie melden