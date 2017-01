In verpleeghuis mishandelde man (85) overleden

De 85-jarige man uit Annen, die twee weken geleden ernstig werd mishandeld in verpleeghuis Veenkade in Veendam is op 5 januari overleden.





Grote plas bloed

De man werd volgens zijn zoon door een medebewoner geslagen met de ijzeren steunen van een rolstoel. Hij was door het personeel aangetroffen in een grote plas bloed en overgebracht naar het UMCG.



De man werd volgens zijn zoon door een medebewoner geslagen met de ijzeren steunen van een rolstoel. Hij was door het personeel aangetroffen in een grote plas bloed en overgebracht naar het UMCG.

