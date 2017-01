'Noord-Nederland in de top 10 kanshebbers voor Tesla'

Noord-Nederland staat in de top 10 van Europese locaties waar Tesla zijn gigafabriek kan bouwen. Dat zegt Gerard de Boer, die meewerkt aan de campagne om Tesla naar het Noorden te halen.

De campagne start deze dinsdag met de lancering van de website die het Noorden op de kaart moet zetten bij Tesla.Vanavond is het meteen menens: dan doet minister Henk Kamp van Economische Zaken Tesla aan in Silicon Valley. Als hij de vice president van Tesla ontmoet, mag het maar over één ding gaan: Noord-Nederland. Dat moet bereikt worden via berichtjes naar geïnteresseerden op social media, en de website.De drie noordelijke provincies woorden daarop 'Top Dutch' gedoopt. De website opent met videobeelden van onder andere de Eemshaven, groene energie, kinderen die leren programmeren met robots en de 180 jaar oude elektrische auto uit Adorp. Maar ook het leven in het Noorden wordt getoond, met fietsers en de Martinitoren.'Het is nog niet eens echt bekend wat voor een fabriek Tesla wil neerzetten', zegt Sander Oosterhof van investeringsmaatschappij NOM. 'Of dat een autofabriek is of een batterijenfabriek. We houden alle opties in het achterhoofd.''We hebben uitgezocht wat Tesla wil en zoekt, en waarom ze in de Verenigde Staten voor de Nevada-woestijn hebben gekozen', zegt De Boer. 'Dat is niet omdat ze daar het meeste subsidie kregen, want die kregen ze daar niet. Tesla koos voor ruimte en de aanwezigheid van zon en wind. Dat is precies wat wij ook kunnen bieden. We hebben veel ruimte en groene energie. Het is waarom Google hier is gekomen. Waarom zou het niet de reden kunnen zijn voor Tesla?'De bedrijfsleider van Initio, dat de campagne mede vormgeeft, zit met zo'n dertig bestuurders en ondernemers in een appgroep om snel te kunnen overleggen. 'En ambassadeurs, bijvoorbeeld iemand die weet hoe je een autofabriek naar Slowakije haalt, waar er recent vijf zijn gestart. Ik moet echt een compliment geven aan Patrick Brouns. De gedeputeerde zocht meteen de samenwerking met Drenthe en Friesland. We hebben dit allemaal neergezet in 30 dagen.'Oosterhof wil niet kwijt wat er precies in het bidbook komt te staan, waarmee Noord-Nederland de komende periode een compleet plaatje bij Tesla wil neerleggen. 'Dat is het geheim van de smid hè? We willen onze concurrenten niet teveel informatie geven.'De Boer noemt verschillende redenen waarom Noord-Nederland interessant is. 'Voor een batterijenfabriek heb je lithium nodig. Dat komt uit Bolivia. We hebben al een goede vaarverbinding tussen de Eemshaven en Suriname. We zijn er flexibel genoeg voor. Verder hebben we veel bio-based industrie, bijvoorbeeld in Emmen, en doen we veel aan recycling. Met polymeren voor plastics zit het hier goed.'Gedeputeerde Patrick Brouns denkt dat Noord-Nederland een serieuze kans maakt om op te vallen bij Tesla. 'Anders doen we dit niet. Ja, er is veel concurrentie, maar we hebben ontzettend veel te bieden. Dat maken we met deze campagne inzichtelijk.'Van een race naar de bodem, waar energiehoogleraar Henk Moll voor wil waken bij het binnenhalen van Tesla omdat zo'n 300 gebieden naar de hand van Tesla dingen, is volgens De Boer geen sprake.'We gaan uit van onze eigen kracht. Door goed te kijken naar wat Tesla wil, weten we dat we tot de twee beste locaties in Nederland horen, en dat Nederland in de top vijf locaties in Europa staat. We kunnen rustig zeggen dat we bij Tesla's top 10 kanshebbers horen.'Brouns laat weten dat de websitelancering van vandaag snel vervolg krijgt. 'Over een week gaan we van start met twee campagnes. We gaan kijken welk talent er voor Tesla willen werken als ze straks komen, en we gaan kijken welke afzetmarkt Tesla ook al hier in de directe omgeving heeft.'