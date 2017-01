Kou in Groningen: 'Lekker naar buiten of binnen bij de kachel'

(Foto: Fotobewerking RTV Noord)

'Autoroeten kraben' en 'dicht tegen mekander aankroepen'. Groningen is in de ban van de mini-winter die nu over onze provincie trekt. Maar wat doen jullie: lekker voor de kachel blijven of toch lekker naar buiten? Wij vroegen het op Facebook.





Warme dekens en bij de kachel

Om een koude nacht te voorkomen duikt Diny Westtra-Jacobs de zolder op. 'Daar liggen nog wat lekkere warme dekens die ik bovenop het dekbed kan gooien. Lekker warm.'



Yvonne Van Rooij, Caroliene Reininga, Elisabeth Smelik kiezen ervoor om lekker bij de kachel te gaan kiezen. Aaltje de Blecourt en Wilma Kuper-Poelstra duiken het bed in, met de elektrische deken aan.



Hopelijk nog kouder

Marianne Perdok kiest voor warme chocolademelk met slagroom en rum. Ook Rienold Cazemier kiest voor een drankje om warm te worden. 'Ik gooi straks even een paar jagermeisters door het keelgat.'



Frouwke Keizer heeft nog geen genoeg van de kou. 'Heerlijk, het moet nog kouder worden en dan een dik pak sneeuw. Veel gezonder als dat kwakkelweer hier. Daar word je alleen maar ziek van.'



Mooie plaatjes

Het winterse weer levert natuurlijk ook mooie plaatjes op.



Jannes Wiersema



Gerrit Draaisma



Jannes Wiersema



Voor wie nog wil genieten van het winsterse weer: het duurt niet lang meer. Vanavond en vannacht wordt er nog wel



Code oranje

Maar als je vannacht en morgen de weg op moet: doe voorzichtig. Het KNMI heeft na middennacht code oranje voorspeld vanwege en ijzel. De gladheid wordt bij ons vanaf 5.00 uur verwacht.





En wil je voorkomen dat je moet krabben. Je kunt een deken over de vooruit leggen. Doe het alleen niet zo als deze Groninger.





