Twij Deuntjes mit n fiene klaaipruiver

Twij Deuntjes op zundag mit n iesderstaarke volksverhoal mit n laange board over n Faarmsommer Kaptaain mit n meer din fiene neuze, dij bievubbeld aan de reuk van de grond in paaillood herkennen kon woar e op zee touhuil.

Zundag 22 jannewoarie



Martin Korthuis Daanzen



Jan Henk de Groot Bonney



Erwin de Vries Wachten op de lente



Henk Lagerweij Hendrik Pothof



Harry Niehof Zeg mie woar bistoe



Mama Roux Alteveer



Marianne van der Velde Loater



Tourist LeMC De Troubadours



Eddy Koekkoek Koopzundag in Stad



Mary Black The dimming of the day



Edwin Jongedijk Ofschaaid



Lianne Abeln Joaren loater



The Black Cats Johan Pachelbel "Canon D Major"



Uur 2:



Arnold Veeman & The Yellowis Mien lutje laif



Marlene Bakker & Noordpool O Wondern van mien stee (live)



Bert Hadders & De Nozems Zundagmörn



Gert Sennema & Westkantstad Oog ien oog



Arno Adams De Kunstenaer



Peter de Haan Apothaikersassistenten



Wia Buze t Wordt m nait



Ina Müller Nees in Wind



Krödde Bezeerd



Helmut Debus Sailorhaarten



Daniël Lohues Waailappe blues



De Stroatklinkers Zundoags in Termunten



The Black Cats Astor Piazzolla "Libertango"

