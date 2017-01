Twij Deuntjes

Twij Deuntjes Studio (Foto: Rolf Schreuder)

Twij Deuntjes op zundag

Zundag 22 jannewoarie



Alex Vissering & Provinciale Brassband - Mien leven is net n film



Wia Buze & Noordpool Orkest Snoetjeknovveln (live)



Woarom Nait? De voorn



Jannie Stalknecht Ien mien haart



Arnold Veeman Recht in joen haart



Erwin de Vries Merel



Voorheen de Bende & Pazzipanten (Was ik mor n) Zwaarver



Tunebone Zeer



De Stroatklinkers Schienst as de moan



Lianne Abeln Wiend (om mie tou)



Uur 2:



Gerry Wolthof As mie de schounen binnen versleten



Joost Marsman & Noordpool Or Altied wel aine (live)



Jan Henk de Groot Aaltied zo



Jan Veldman Depressief op t nust



Agnes Woltjes Veur die



Alex Vissering De groanrepubliek



Bert Hadders & De Nozems Beloofde laand



Wat Aans! Doe bist er nog nait



Ede Staal Dikkedakken



Hans ten Have Zunder

Door: RTV Noord Correctie melden