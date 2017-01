Twij Deuntjes op zundag!!

Studio Twij Deuntjes (Foto: Rolf Schreuder)

Twij Deuntjes is op zundag te beluusteren op Radio Noord! Twij uur laank van 10 tot 12 uur. Henk droagt veur uut radioteksten van Geert Teis oet 1926!

Zundag 8 jannewoarie



Swinder - Aanders as veurhèn



Krödde - Winter in Grunnen



Harry Niehof - Dood



Gert Sennema & Westkantstad - Wie aan heur komt



Lex Koopman - Genoadeloos



Erik Bye - Anna Lovinda



Lianne Abeln & Eddy Kamstra - Nou tabé dan



Stef Kamil Carlens - Donkere dagen



Marlene Bakker - Hai hai



Die Niederlieder - Hannes Hündchen



CT Heida - Little Woman



Alex Vissering - Lutje wicht



Celtic Guitar Yourney - Jig Medley



Uur 2:



Martin Spijkerman & Vera Sutman - Swet



Wia Buze - Ik mis die



Jan Henk de Groot - Midas



André Bralts - Wat ik altied mooi von



Hans van der Lijke - Graauwe slaauwe wotterwolven



Aino Venno - Marlene



Age van der Velde - Zundag met Miriam



Doede Veeman - De begraffenis fan omke wopke



De Stroatklinkers - Triene



Jan Cornelius - Störmflood



CT Heida - Zörglk Wieske



Celtic Guitar Journeys - Black Mountain Gavotte

