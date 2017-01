Burgemeester krijgt primeur in 'snufjeshuis'

(Foto: Duurzaam Nieuwolda)

Wie wil er proefwonen in een generatiebestendig huis vol technische snufjes op het gebied van duurzaamheid en domotica? Burgemeester Pieter Smit van Oldambt is de eerste. Daarna is de woning voor twee jaar gratis uit te proberen.

Demowoning

In het project Duurzaam Nieuwolda zijn twee duurzame woningen opgeleverd, Lindelaan 9 en 11 in het dorp. Nummer 11 is een demowoning. Door proef te wonen, kunnen mensen ervaren hoe simpele technieken hen kunnen helpen langer zelfstandig thuis te blijven wonen.



Het proefwoonproject wordt op zaterdag 14 januari officieel gelanceerd. De burgemeester heeft er dan zijn logeerpartij net op zitten: hij slaapt er van vrijdag op zaterdag.

















