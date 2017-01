'Meneer Wanders' (94) van Winschoter Handelshuis overleden

Vele tientallen jaren was hij het gezicht van het Handelshuis in de Langestraat in Winschoten. Meneer Wanders, want zo noemden klanten en personeel van het warenhuis de eigenaar, John Wanders. Wanders nam de winkel in 1948 over van zijn schoonvader.

De Winschoter samenleving

De geboren Nijmegenaar zette zich jarenlang in voor de Winschoter samenleving. Hij was voorzitter van de winkeliersvereniging en de stichting Promotie Winschoten.

Ook was hij lid van de Kamer van Koophandel voor de Veenkoloniën en Oost-Groningen.

Wanders was de grote kracht achter de winkelweek en de Winthil, een beurs voor handel en industrie en landbouw.



Erepenning

De ondernemer vond de Winschoters veel te bescheiden; volgens hem moesten ze meer trots uitstralen. Zelf zag hij er in pak altijd goed gekleed uit. Wanders kreeg in 1985 de Zilveren Erepenning van de toenmalige gemeente Winschoten.



Documentaire

Wanders verkocht zijn Handelshuis aan de Blokkerketen. Daarna verhuisde hij naar het Gooi. Zijn zoon, nieuwslezer, journalist en schrijver Gijs Wanders maakte samen met schilder Herman van Hoogdalem een documantaire over zijn vader en andere dementerenden. Die documentaire, gekoppeld aan een tentoonstelling met portretten van Van Hoogdalem, werd in 2013 gepresenteerd.



John Wanders overleed donderdag op 94-jarige leeftijd.

