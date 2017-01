Twij Deuntjes, Zuud Afrikoans, Maas & Folgerts en Geert Teis!

(Foto: Rolf Schreuder)

Prachtige zundagse meziek uut Limburg, Zuud Oafrika, en Grunnen. Wieders t twijde dail over eerste radioervoarens van de dichter schriever Geert Teis Pzn zo'n dik negentoag joar leden bie de VARA.

Zundag 15 jannewoarie vanaf 10.00 uur



Glas & Scheele & Lass - Diezeg laand



Erwin de Vries - Dissident



Wia Buze & Klaas Spekken - Zunder die



Martin Korthuis - Kolle kovvie



Jan Veldman - Doen in Oskerd



Ina Müller - Schnee falt balt



Maas & Folgerts - Scheuveln



Peter Vellinga - Wat makt t oet



Edwin Jongedijk - Ik drink



Laurika Rauch - Jakarandas Bloei



Hail Gewoon - Vrumde gast



Swinder - Wotter noar zee1



Willem Vermandere - Donker land



Uur 2:



Peter Buwalda - Dat is Martinistad



Alex Vissering - Mien machteg Wad



Bert Hadders & De Nozems - Save our souls



Egbert Meyers - Begraof mien hart (bij de bocht van de rivier)



Hans van der Lijke - Wadwerderweg



Fjarill - Det regnar I Hamburg



Jan Henk de Groot - Alex' blues



Niël Rademan - Moenie weggaan nie



Arnold Veeman - Dichtbie



Donald Lenny - Spanish point

