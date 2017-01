Fietspad laat je zien of het glad is of niet

(Foto: Twitter/Piet Zijlstra)

Soms lig je al languit op de grond, voordat je doorhebt dat het glad is. Het fietspad aan de Pastorielaan in Westerbroek laat je zien of het glad is of niet.





De gladheidsindicator is ontwikkeld door het bedrijf Polyciviel in Leek.



Lees ook: Stippen moeten fietspad Westerbroek veiliger maken Aan het begin en het eind van het fietspad liggen gele waarschuwingsdriehoeken in het asfalt. Zodra het vriest, wordt die driehoeken rood en verschijnt er een rood ijskristal in het midden. Je kunt dan kiezen of je doorfietst of toch maar even afstapt.De gladheidsindicator is ontwikkeld door het bedrijf Polyciviel in Leek.

Door: RTV Noord Correctie melden