Expeditie Grunnen gaat de kou in

De eerste Expeditie Grunnen van dit jaar! Dat moeten we spetterend beginnen! Breng jij daarom presentator Rob Mulder, cameraman Jan Sliep en social media-redacteur Suzanne Stoppels naar bijzondere plekken in de provincie?

Expeditie Grunnen is het weekendprogramma van RTV Noord. De bus gaat door de hele provincie, op zoek naar verhalen en bijzondere gebeurtenissen. We gaan naar plekken toe waar mensen over praten. Daarom speelt Facebook een belangrijke rol. Weet je iets? Meld het dan via de Facebook-pagina van Expeditie Grunnen en wie weet komt de bus naar jou toe!Om 18:00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.