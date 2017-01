Politie onderzoekt dood mishandelde bejaarde

De politie onderzoekt het overlijden van een 85-jarige man in verpleeghuis Veenkade in Veendam. Het slachtoffer raakte op 22 december gewond na een schermutseling met een bejaarde medebewoner. Donderdagavond overleed hij in het ziekenhuis.

Grote plas bloed

De man werd volgens zijn zoon door een medebewoner geslagen met de ijzeren steunen van een rolstoel. Hij was volgens de zoon door het personeel aangetroffen in een grote plas bloed en overgebracht naar het UMCG.



Meander

De zorggroep Meander, waar het verpleeghuis onder valt, betreurt de dood van de man, maar kan geen nadere toelichting geven op het incident. Donderdag 12 januari begint de Inspectie voor de Gezondheidszorg met een onderzoek naar het voorval.



De politie Noord-Nederland kan nog niets zeggen over de doodsoorzaak van de man en evenmin of de medebewoner als verdachte wordt aangemerkt. Die woont inmiddels in een ander verpleeghuis.

Door: RTV Noord