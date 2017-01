Lees terug: de zondag van Expeditie Grunnen

Op dag twee van het Expeditie Grunnen weekend gingen presentator Rob Mulder, cameraman Jan Sliep en social media-redacteur Suzanne Stoppels wederom de provincie in op zoek naar toffe verhalen. En die vonden ze!

Want de dag begon op de manege van Ennie in Westerbroek waar vooral peuter Bentley va drie het erg druk had met uitmesten. Daarna ging het team via onder meer het koude water (Brrr....) van Botjes Zandgat in Zuidbroek naar Leek.In Leek zijn ruim honderd meiden druk bezig met Colorguard. Dat is een sport waarbij het echte 'gooi en smijtwerk' centraal staat. De bedoeling is om zo mooi en zo synchroon mogelijk een routine te lopen met onder meer vlaggen. Vandaag oefenen ze in verschillende groepen hun routine voor de wedstrijden.Om 18:00 uur is de samenvatting van de dag te zien op TV Noord, de herhaling is ieder half uur. In deze uitzending zie je bovendien het belangrijkste nieuws uit Stad en Ommeland.Expeditie Grunnen is het weekendprogramma van RTV Noord. De bus gaat door de hele provincie, op zoek naar verhalen en bijzondere gebeurtenissen. We gaan naar plekken toe waar mensen over praten. Natuurlijk lukt dat! Maar niet zonder hulp van jou! Heb jij een leuk, lief of gek verhaal, laat het ons weten via de Facebook-pagina van Expeditie Grunnen en wie weet komt de bus naar jou toe!