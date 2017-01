Zwartparkeerder bestraft voor bedreigen toezichthouder

(Foto: Jos Schuurman / FPS)

Een 37-jarige Assenaar moet voor het bedreigen en beschimpen van een toezichthouder in Groningen als straf veertig uur werken. Daarnaast moet hij het slachtoffer 200 euro aan smartengeld betalen.

Bespugen

De man heeft vaker toezichthouders uitgescholden, bedreigd en zelfs bespuugd. Hij is vaker hier voor veroordeeld. Dit gebeurt telkens in Groningen. De man parkeert zijn auto, betaalt niet en gaat dan in de growshop van zijn broer werken.



Intimidatie

Op 12 oktober ging het weer mis. Hij werd die dag weer aangesproken door een toezichthoudster. De Assenaar ging dicht op de vrouw staan en schreeuwde haar toe 'haar thuis op te zoeken en haar nek te breken'. De ambtenaar deed aangifte.

