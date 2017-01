Werkstraf voor oplichten ex-baas

(Foto: RTV Noord)

Een 34-jarige man uit Appingedam moet voor het oplichten van zijn voormalig werkgever, het vervalsen van de administratie en computervredebreuk als straf 200 uur werken.

Ook hoorde hij een voorwaardelijke celstraf tegen zich eisen. Verder moet hij zijn ex-baas een schadevergoeding van 31.000 euro betalen.



Geknoei met de kilometers

De man werd eind 2014 ontslagen omdat hij had geknoeid met de kilometerregistratie van zijn bedrijfsbus. Bij de werkgever was een bekeuring op de mat geploft voor een verkeersovertreding.



De overtreding was gemaakt op een zaterdag, een dag dat de Appingedammer niet werkte. Daardoor kwam zijn vervalsing van de kilometerregistratie aan het licht.



Internet

De ontslagen Appingedammer liet het daar niet bij zitten. Hij wist de inlogcodes van een oud-collega en bestelde grote hoeveelheden gereedschap. Hij liet de goederen onder meer bij zijn ouders in Dordrecht brengen.



Het bedrijf schakelde een recherchebureau in. De rechercheurs onderschepten in maart 2015 een bestelling. De oud-werknemer had een deel van de eerdere bestelling via internet verkocht.



'Doortrapte daad'

De rechter noemde de daad doortrapt en hij vond het kwalijk dat de man zijn ex-werkgever zo'n hak had gezet. Het bleef bij een werkstraf, omdat de Appingdammer niet eerder voor zoiets is veroordeeld.

Door: RTV Noord Correctie melden