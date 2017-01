Invalide Rachid Ouali haalt genoeg geld op voor 'revolutionaire' behandeling

Rachid Ouali uit Hoogezand heeft met een crowdfundingactie genoeg geld ingezameld om zich te laten behandelen aan MS. De 36-jarige Ouali kan al jaren niet meer lopen.

Sinds enige tijd is er een revolutionaire behandelmethode voor de ziekte van de Hoogezandster. Door deze stamceltherapie is eerder dit jaar een Nederlander weer gaan lopen . De therapie wordt in Nederland nog niet uitgevoerd en de goedkoopste optie voor Ouali was Moskou. De reis en behandeling zouden ongeveer veertigduizend euro kosten en de zorgverzekering vergoedde niks.Op Facebook meldt Ouali nu dat hij een goed alternatief heeft gevonden voor Moskou: Belgrado. 'Ik heb alles al geregeld en geboekt', schrijft hij. 'Ik vertrek de 14de van deze maand en mijn behandeling start op de 16de.'Ouali stopt nu met zijn crowdfundingactie. 'Ik wil iedereen ontzettend bedanken voor alle steun, hulp en donaties die ik heb mogen ontvangen. Ik ga mijn uiterste best doen om een postief resultaat te krijgen en hoop op een spoedig herstel', aldus Ouali.