'De lokale politiek heeft Ter Apel laten barsten'

De oprichter van het Burger Preventie Team (BPT) Ter Apel gaat de politiek in. Onder de naam Gezond Verstand Westerwolde doet Harry Siemers mee aan de verkiezingen voor de nieuwe gemeente Westerwolde. 'De lokale politiek heeft Ter Apel enorm laten barsten.'

Volgens Siemers en zijn partijgenoten is het tijd voor een andere geluid. Eén van de politieke speerpunten wordt veiligheid en leefbaarheid.'We willen met name de sociaal zwakkeren in de samenleving een stem geven', zegt Siemers. 'We komen op voor de burger, want dat heeft de gevestigde politieke orde de afgelopen jaren verzuimd.'Een ander speerpunt is het asielbeleid. 'Het is niet zo dat we minder asielzoekers willen', refereert Siemers aan de minder Marokkanen-uitspraak van Wilders. 'We hebben namelijk niets tegen asielzoekers, maar we willen wel minder criminelen. Want de situatie in Ter Apel loopt uit de hand.'Wie de kar gaat trekken tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in november is nog niet duidelijk. Het lijsttrekkerschap is nog een punt van discussie.'Ik ben natuurlijk geen onbekende in Ter Apel, maar dat betekent niet automatisch dat ik ook de meest geschikte persoon ben. Er zijn meer misschien wel meer kapers op de kust.'Siemers treedt vanwege zijn politieke aspiraties terug als bestuurslid van het Burger Preventie Team, maar hij blijft wel lid.'We hebben uit financieel oogpunt besloten om de stichting BPT op te heffen. Maar we gaan wel gewoon weer de straat op, want we zijn de oren en ogen van de burgers. Ook in 2017.'