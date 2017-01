Veendammer leerlingen naar Benelux-finale First Lego League

De robot van Ubbo Emmius (Foto: RTV Noord)

Zeven leerlingen van het Ubbo Emmius in Veendam hebben zich met hun projectgroep geplaatst voor de Benelux-finale van de FIRST Lego League.

Dit is een internationale competitie die georganiseerd wordt door het bekende speelgoedmerk.



Verschillende uitvindingen

De Veendammer leerlingen hebben een robot gebouwd die allerlei opdrachten moet uitvoeren én hebben een manier ontwikkeld die de steenmarter op een diervriendelijke manier moet verjagen.



'Je hoeft er heel weinig voor te doen', zegt docent Eddy Woortman. 'Het gaat om technisch lego, computergestuurd. En er zit een competitie-element in. Leerlingen willen niet onderdoen voor elkaar.'



Leerlingen gaan zelf aan de bak

Volgens Woortman is er een goede robot ontwikkeld. 'Het grootste deel hebben we zelf gedaan', zegt leerling Jarno van Zelst.



Mochten de leerlingen de Benelux-finale bij de eerste twee zitten, dan gaan de Veendammer leerlingen naar de finale in het Amerikaanse St. Louis. 'Dat is één keer eerder gelukt met onze school', herinnert docent Eddy Woortman zich. 'We hopen dat nog een keer te herhalen.'

Door: RTV Noord Correctie melden