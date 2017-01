De Noord 9 van zaterdag 7 januari

De Noord 9 is de wekelijkse hitlijst van RTV Noord. In deze lijst vind je enkel Groninger muziek.

Surf naar www.rtvnoord.nl/noord9 voor de meest recente Noord 9 die elke zaterdag in het radioprogramma Café Martini bekend wordt gemaakt.De eerste Noord 9 van het nieuwe jaar brengt ook meteen een nieuwe nummer 1! Het liedje is niet onbekend: op Oudjaardag is het als hoogste nieuw binnen gekomen in Alle 50 Goud. 'Ofschaaid' is een Groningstalige versie van 'Goodbye' van countryzanger Steve Earl, die het wel met Emmylou Harris zong. De versie van Edwin & Marlene staat op het album 'Holt & stoal' dat Edwin Vorig jaar oktober heeft uitgebracht. Beluister 'Ofschaaid' op YouTube Vorig voorjaar is van Harry Niehof een nieuw album verschenen: 'Café op Driefklaai'. Het is ook de naam van de theatertour waarmee Niehof langs theaters is gegaan. In die voorstelling speelt het café van Harry's vader, waar de zanger groot werd, een belangrijke rol. Harry Niehof is al decennia actief in de Groninger muziekwereld. In 2003 ruilt hij het Engels in voor het Gronings. Sindsdien maakt hij zes Groningstalige cd's, waarvan één met Los Bomberos samen. Bezoek de website van Harry Niehof Nieuwste single van de succesvolle Groninger band rond Bas Schröder. In maart 2015 is het debuutalbum 'Swinder' verschenen. Het album levert -tot nu toe- vier #1-hits op: 'Noar Stad', 'Vekaanzie', 'Twijde Hans' en 'Vief veur elf'. Inmiddels is de band liedjes aan het schrijven voor een tweede album. Zanger Bas Schröder durft niet te zeggen wanneer dat uit gaat komen. Op Facebook schrijft hij: 'Geen zorgen, we zijn druk bezig en duiken eind november weer een kophalsrompboerderij in om één en ander uit te werken. Ik brand m'n vingers niet meer aan een voorspelling wanneer het af is'. In de clip van 'Zundagmörgen' zijn de Swinder-mannen niet te zien en dat heeft een reden: 'Inmiddels zijn we allemaal dik, dus we zitten er zelf niet in. Wel een mooi stukje landschap, een vleugje industrie en een wolkje natuur'. Bekijk de clip van 'Zundagmörgen' op Youtube Het laatste weekend van november vorig jaar is het nieuwe album van Erwin de Vries verschenen. Twee jaar na zijn album 'De tocht van de noakende zunderling' presenteerde Erwin 'De noodzoak'. Dat album is zijn zesde solo-album sinds zijn band Deheleboel in 2002 uit elkaar viel. Erwin heeft 't album gemaakt met zijn band De Zunderlingen: Christof Bauwens, André van der Werf, Teun Supheert en Bruno Brands. Op het album snijdt Erwin allerlei actuele thema's aan die spelen in de provincie, van windmolens tot aardbevingen en de liefde voor Groningen. Maar ook staan er liedjes met een knipoog op het album zoals 'Kapsalon Anita' en 'De allermooiste bainen van Beem'. Bekijk de Facebook-pagina van Erwin de Vries Dit liedje van Orange Skyline blijft niet onopgemerkt! Onlangs is het uitgeroepen tot Megahit van NPO 3FM; dat betekent dat 'Sound & fury gegarandeerd veel gedraaid wordt op de landelijke popzender. En nu dus ook een notering in de Noord 9 en airplay op Radio Noord! Orange Skyline heeft mooie dingen gedaan de laatste tijd: de band heeft in het voorprogramma van Kensington in de Ziggo Dome gestaan en speelde op Noorderslag, Concert at Sea en Parkpop. Het debuutalbum gaat 'Things that I hide' heten en verschijnt in januari 2017. Bekijk de clip van 'Sound & fury' op Youtube 'Oh Julia' komt van zijn nieuwste Groningstalige album 'Holt & stoal' dat in oktober vorig jaar is verschenen. Op het album staan tien Groningstalige liedjes. Het zijn allemaal vertalingen van songs die Edwin zelf mooi vindt en die hij graag aan anderen wil laten horen: liedjes van oa. Kris Kristofferson, Steve Earl en Fred Eaglesmith. Weemoed loopt als een rode draad door de liedjes, het kenmerkt volgens Edwin zijn stijl. Na 'As ik de kaans zol kriegen' uit mei 2011 en 'Mörn is t weer licht' uit november 2013 is 'Holt & stoal' Edwins derde solo-album. Naast collega Troebadoers Jan Henk de Groot en Alex Vissering doen ook andere bekende Groninger muzikanten mee op het album: oa. Martin Korthuis, Harry Niehof, Arjan van der Linde en Marlene Bakker (met wie Edwin op nummer 1 staat) leveren een bijdrage. Ga naar de Facebook-pagina van Edwin Jongedijk Vlak na Sinterklaas ging het vorig jaar in première in de Centrale: het kerstliedje van Wia Buze. Jan Henk de Groot schreef het liedje speciaal voor Wia, over de kersttijd in Termunten. Voor de opname is Jan Henk met zijn opname-apparatuur naar Termunten gegaan: Wia heeft het gewoon bij haar thuis ingezongen, toen de muzikanten in de studio eenmaal klaar waren. Wia noemt het een 'kerstcadeautje' voor haar fans: je kunt het gratis downloaden! Download hier het kerstliedje van Wia Buze Eerste single van het tweede Groningstalige album van Jan Henk de Groot genaamd 'Keunenk van Westerdaipstedale', dat in oktober 2016 is verschenen. Zijn eerste Groningstalige album 'Weerom' (2013) wordt bekroond met de DvhN Streektaalprijs 2013. De jury prijst De Groot om zijn "gevarieerde optimistische liedjes met diepgang". Op tweede Pinksterdag 2014 krijgt Jan Henk uit handen van RTV Noord-directeur Gijs Lensink de Grunny, de jaarlijkse muziekprijs van RTV Noord. De nieuwe single 'Bonney' is een eerbetoon aan zijn vriend Bonney Brattinga in wiens huis De Groot zijn nieuwe cd mocht opnemen. Beluister 'Bonney' op YouTube Lucas en Gea Hulshof komen uit Oude Pekela en staan sinds de eeuwisseling samen op het podium. Hun eerste hit is meteen een knallend succes: 'Steeds weer huil je' wordt in korte tijd het meest gedraaide nummer op Radio Noord. Van het album met dezelfde naam zijn tienduizenden exemplaren verkocht. Dit alles luidt een succesvolle carrière in met heel veel optredens, een theatertournee, tv-specials, een eigen reality-serie op TV Noord, een eigen platenlabel en veel hits. Eerdere noteringen van Lucas & Gea in de Noord 9 zijn 'Als ik je zie' (2015), 'Veranderd in een ander' (2016) en 'Ik gaf jou alles' (2016). Beluister het nieuwste liedje van Lucas & Gea op YouTube Heb je voor ons Groninger muziektips? Mail ze dan naar muziek@rtvnoord.nl