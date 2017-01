WVV winnaar 29e Indoor Soccer

(Foto: Jeroen Bos)

WVV is de winnaar geworden van het 29e Indoor Soccer toernooi in Winschoten. Tijdens de finale-avond verzamelde de eerste klasser de meeste punten.

WVV rekende tijdens de finaleavond af met ASVB 1 en 2, Bellingwolde, Noordster, Wedde en Onstwedder Boys.



Per sé winnen

WVV moest tijdens de laatste wedstrijd per sé winnen van Noordster om eerste te worden, en dat lukte. WVV won die wedstrijd met 4-2. Bellingwolde werd daardoor tweede en ASVB 1 derde.



ASVB'ers pakken individuele prijzen

De Winschoters mochten de beker na afloop in ontvangst nemen. Beste speler van het toernooi was Erwin Aukes van ASVB 1, zijn teamgenoot Ronald Veerbeek was en Kees Dun (Noordster) werd bekroond als topscorer van de avond.

Door: RTV Noord Correctie melden